FURLA フルラ　ショルダーバッグ　リリー　サフィアーノ　レザー LILLI

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商品詳細
◆アイテム◆極美品！現行！FURLAフルラ ショルダーバッグ リリー サフィアーノ レザーLILLI黒 ブラック カメラバッグ ポーチ ボディバッグ◆サイズ◆平置き実寸タテ13cmヨコ21cmマチ7cmショルダー130〜135cm◆状態◆新しいタイプのロゴです！角スレや、傷、色落ちなどもなく、これからも長く使用いただけます！試着程度の未使用に近いものを購入し、私は一度も使用しませんでした。◆カラー◆ブラック 黒 ◆素材◆レザー革皮◆購入元◆大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)◆配送◆ご購入より、1〜2日で発送いたします。#FURLA#フルラ#ショルダーバッグ#リリーmf09110058
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