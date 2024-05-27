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FURLA フルラ　ショルダーバッグ　リリー　サフィアーノ　レザー LILLI
商品番号 J45395306118
商品名

FURLA フルラ　ショルダーバッグ　リリー　サフィアーノ　レザー LILLI
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 5,782 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆アイテム◆極美品！現行！FURLAフルラ　ショルダーバッグ　リリー　サフィアーノ　レザーLILLI黒　ブラック　カメラバッグ　ポーチ　ボディバッグ◆サイズ◆平置き実寸タテ13cmヨコ21cmマチ7cmショルダー130〜135cm◆状態◆新しいタイプのロゴです！角スレや、傷、色落ちなどもなく、これからも長く使用いただけます！試着程度の未使用に近いものを購入し、私は一度も使用しませんでした。◆カラー◆ブラック　黒　◆素材◆レザー革皮◆購入元◆大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)◆配送◆ご購入より、1〜2日で発送いたします。#FURLA#フルラ#ショルダーバッグ#リリーmf09110058
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