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商品詳細
フルラ FURLAショルダーバックカラー···淡い少しくすみのあるブルーです約5年前に百貨店にて購入いたしました。A4サイズのプリント、ノートPCを無理なく収納でき、通学や通勤にピッタリのトートバッグです♪横幅37㎝ 奥行き 1番下14.5㎝ 1番上4.5㎝高さハンドルなし26㎝ ハンドル1番上まで47.5㎝型崩れ防止用に、購入時に入っていた紙などを入れて、付属の保管袋に入れた状態で発送いたします。【キズや汚れについて】該当箇所について、オレンジ色の丸で囲っております。・6枚目：若干のキズ・7枚目：赤ペンの色染みカラー···ブルー柄・デザイン···無地特徴···A4サイズ収納可(大容量)
http://narcologia.ru/goods/symmetric971545.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial684216.html
http://narcologia.ru/goods/marshal583580.html
FURLA ショルダーバッグ
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