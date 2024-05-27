✨美品✨ EASTBOY イーストボーイ スクールバッグ ブラウン

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ご閲覧頂きありがとうございますEASTBOYイーストボーイスクールバッグブラウンです状態綺麗な状態でこれからも長くご利用いただけると思います！カラー ブラウンサイズ縦27cm横40cmマチ16cm 平置き採寸です。多少の誤差はお許しください(..) 尚、着画はごめんなさい(^o^;)大手買取ショップで購入したので真贋済みの確実正規品です。中古品のため多少の傷や汚れはご了承下さい即購入OKお値下げ×宜しくお願いします