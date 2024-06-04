\u0026 chouette バッグ

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商品詳細
カラー···水色1回使用。美品✨自宅保管ご理解いただける方、よろしくお願いします。神経質な方ご遠慮ください。発送後の質問、返品等はお控えください。よろしくお願いしますm(__)m#\u0026chouette#ショルダーバッグ#バッグ#フラワー柄柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄
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