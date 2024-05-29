リザードンv リザードンvstar SAR PSA9 連番

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商品詳細
リザードンVリザードンVSTARレアリティ：SARPSA9個体(画像の証明番号の物を発送)◆商品説明・状態自身にてPSAに依頼したワンオーナー品となります。また到着後、すぐにクリスタルパックへ収納し暗所保管しておりました。PSA10を狙っていましたが、PSA9となった個体です。値下げ不可種別···シングルカードレアリティ···SAR鑑定状況···PSA9
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