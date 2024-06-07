millebonheur レア♡アニバーサリー記念カゴバッグ

ピンク未使用品サイズ(持ち手含まない)縦20cm横35cmマチ20cm2年くらい前のアニーバーサリー記念で数点のみ販売されたかごバッグです♡職人さんの手編みで、持ち手もリアルな木で他には無い可愛いバッグです♡しっかりとマチがあるためたっぷり荷物が入ります♪柔らかくてとても軽いです✨定価は記憶していないのですが25,000円くらいだったと思います。プチプチで包んでダンボールにお入れして発送します♡他のものとおまとめでお値下げ可能です○



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