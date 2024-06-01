【美品＊レア】イルビゾンテ☆ILBISONTE☆ショルダーバッグ☆ミニ☆双子

こちらは 【美品＊レア】イルビゾンテ☆ILBISONTE☆ショルダーバッグ☆ミニ☆双子になります。人気ブランド イルビゾンテの双子ミニショルダーバッグです。素材はレザー カラーはキャメルロゴが表に刻印されていてシンプルながら素敵です。２つが一つに合体したような形で珍しく、ものがごちゃごちゃにならないので小さくても使い勝手が良いです。ショルダー部分に少しクセがついてますが本体は特に目立った汚れや傷もなく綺麗な状態だと思います。○サイズ○縦 約14.5cm横約18cmマチ最大 約12cm程度ショルダー約130cm調節可能○仕様○開閉ファスナー×2大変綺麗なお品物ですが中古品にご理解ある方どうぞよろしくお願いします。匿名配送でお送りします。#イルビゾンテ#イルビゾンテショルダーバッグ#イルビゾンテ双子ショルダーバッグ#ILBISONTE#クロスボディ#キャメル#ブラウン#ヤキヌメ#焼きヌメ#ヤキヌメ革#レザー#サコッシュ#オールレザー#匿名配送#カメラバッグ#ミニショルダーバッグ素材···牛革(本革)カラー···ブラウン種類···ミニショルダーバッグ



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