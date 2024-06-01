MICHEAL KORS(マイケルコース)ショルダーバッグ

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ネットで間違えて購入してしまい、使わないので出品いたします。マイケルコースの公式通販で購入したので正規品です。1回も使っていないので、新品未使用、傷もございません。ショルダーの長さも調節する穴があるので、自身にあった長さに調節可能です。質問等ございましたら、コメントよろしくお願いいたします！値下げ交渉うけつけております。