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HERMES エルメス オーディエンヌ リング ロープ シルバー 925
商品番号 B79033813763
商品名

HERMES エルメス オーディエンヌ リング ロープ シルバー 925
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 14,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❁大幅にお値下げしました❁プロフィールのご一読をお願い致します。AUDIERNEオーディエルヌ何年も前の物で自宅保管しています。超音波洗浄しています。ほんの少し歪んでる気がします（画像9）。使用に伴うキズがあります。❁サイズ6号と7号の間、6.5号位です。画像10も合わせてご確認下さい。専用のお箱に入れて梱包致します（経年劣化しています）。⁑お値下げ交渉不可です⁑質問がありましたらご購入前にお願い致します。中古品につき細かい事が気になる方はご購入をお控え下さい。材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/tenet528263.html
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