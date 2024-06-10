【値下げしました】マアアさん＆メイニャ　ミニフロッキーフィギュア　セット

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ふさふさボディ、ふかふかボディをフロッキーで再現！『メイドイン ... ふさふさボディ、ふかふかボディをフロッキーで再現！『メイドイン ...



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限定特典付】メイドインアビス 烈日の黄金郷 マアアさん＆メイニャ ... 限定特典付】メイドインアビス 烈日の黄金郷 マアアさん＆メイニャ ...



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メイドインアビス 烈日の黄金郷 マアアさん ミニフロッキーフィギュア ... メイドインアビス 烈日の黄金郷 マアアさん ミニフロッキーフィギュア ...



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メイドインアビス」ナナチ、“新衣装”で度し難いほどモフモフに ... メイドインアビス」ナナチ、“新衣装”で度し難いほどモフモフに ...

マアアさん＆メイニャ ミニフロッキーフィギュア KADOKAWAスペシャルセット未開封品となります。特典の場面カットミニアートキャンバスも封入されております。未開封ですが、外箱には多少のスレ等もあるかとおもいますので、神経質な方はご遠慮ください。以下公式商品説明です。TVアニメ「メイドインアビス烈日の黄金郷」より、マアアさんとメイニャがミニフロッキーフィギュアとして立体化。 マアアさんのふさふさボディとメイニャのふかふかボディをフロッキーで完全再現。 マアアさんはチャームポイントのお尻や手、足裏部分に起毛は無く、ミニフィギュアながらも手を抜かない仕上がりに。特徴的な「よだれ」にもこだわりました。 メイニャは肉球、目、口以外はすべてフロッキー塗分け部分を細かくパーツ分割することで、ミニフィギュアながら細部までこだわった仕上がりとなりました。どちらとも柔らかな色合いと手触りを楽しめます。 程よいサイズ感で、デスク横やちょっとしたスペースに置けば、いつでも一緒の素晴らしい生活が手に入ります。 手のひらサイズの愛しさを、ぜひお手に取って体感してください。 2体セット販売では、マアアさんとメイニャが写った場面カットミニアートキャンバスをつけてお届けします。キャラクター...コミック・アニメ・ゲームグッズ種類...その他#つくしあきひと#メイドインアビス#どしがた