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【美品】PORTER GIRL ポーターガール　ショルダーバッグM
商品番号 K28449649771
商品名

【美品】PORTER GIRL ポーターガール　ショルダーバッグM
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【出品背景】数年前、妻がアウトドア用に購入し、１度使用した後に妻の好みには合わなかったので自宅保管しておりました。自宅整理のため出品します。【商品状態】ほぼ未使用で目立つ傷等ありません。※あくまで中古品なので神経質な方はお控えください。【商品情報】吉田カバンPORTERGIRLNAKEDポーターガール　ネイキッドのショルダーバッグ（Mサイズ）※公式では完売しているお色です。希少価値は高いと思います。かぶせ外側/ファスナーポケット×1オープンポケット×2内側/ファスナーポケット×1オープンポケット×2【サイズ】※実寸です横31×縦24×マチ11cmショルダーベルト　80〜140.5cm重さ(約)580g【その他】即購入可能です。事前に簡易的なアルコール消毒を行ってます。プチプチ梱包を行なって発送予定。24時間以内に発送します。素材···コットン(キャンバス/帆布)カラー···レッド
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