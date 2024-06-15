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[ジェラート ピケ]ボーダーショールカーディガン 新品　フリーサイズ
商品番号 E19555112502
商品名

[ジェラート ピケ]ボーダーショールカーディガン 新品　フリーサイズ
ブランド名 ジェラートピケ
特別価格 税込 2,614 円
在庫状況 あり

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商品詳細

[ジェラートピケ]ジェラートボーダーショールカーディガンPWNT231022レディース素材表地:ポリエステル97%、ナイロン3%サイズ着丈バスト袖丈肩幅ゆき丈前下がり裾幅F62cm106cm54cm42cm75cm17cm48cm袖丈...長袖新品未使用　未開封です定価　￥8,140で購入しましたｇ4070ｇｇｈ　ｚ２
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