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Faith ヴィンテージ　　ハーレーダビッドソン　キャミソール
商品番号 S22578068696
商品名

Faith ヴィンテージ　　ハーレーダビッドソン　キャミソール
ブランド名 フェース
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···レースカラー···ブラックカップ···カップなし季節感···夏肩紐の部分がレースになっているキャミソールです。4年ほど前にFaithで¥10,000で購入しました。ハーレーダビッドソンなので少々値が張っております。
http://narcologia.ru/goods/ambassador843506.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose948040.html
http://narcologia.ru/goods/pompous352523.html

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