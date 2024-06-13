Faith ヴィンテージ　　ハーレーダビッドソン　キャミソール

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商品詳細
柄・デザイン···レースカラー···ブラックカップ···カップなし季節感···夏肩紐の部分がレースになっているキャミソールです。4年ほど前にFaithで¥10,000で購入しました。ハーレーダビッドソンなので少々値が張っております。
http://narcologia.ru/goods/ambassador843506.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose948040.html
http://narcologia.ru/goods/pompous352523.html
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レザージャケット・ブルゾン/XS/牛革/BLK/40182
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