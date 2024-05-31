ラコステ　レディースポロシャツ　コーラルピンク　M

ご覧頂きましてありがとうございます。ラコステのポロシャツになります。サイズ 36M着丈58㎝ 身幅42㎝ 肩幅37㎝ 袖丈15㎝カラー コーラルピンク素材 コットン94%ポリウレタン6%5ボタンのポロシャツです。ややシェイプされたシルエットがエレガントなポロシャツです。都内百貨店にてギフト用に購入後使用せず自宅保管していた物です。。タグ付きです。新品未使用の自宅保管品です。あくまでも自宅保管の未使用品です。ご理解頂ける方のみでお願い申し上げます。完璧を求める方や神経質な方はお控えください。柄・デザイン...無地カラー...ピンク袖丈...半袖季節感...春,夏,秋



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