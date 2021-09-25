【希少】COACH コーチ タトゥー刺繍 レザー シティージップ トートバッグ☆

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商品詳細
◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇【COACHコーチ】タトゥー刺繍レザーシティージップトートバッグ☆◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇参考価格21,800円（楽天市場参照）★サイズ↓↓↓・縦26cm/横40cm/マチ14cm/持ち手27cm(素人採寸です。ご了承ください)★色味↓↓↓◎本体：ブラック◎ステッチ：ライトブラウン◎内面：ダークブラン◎金具：ガンメタル★状態↓↓↓◎全体的に状態は良い印象ですが、目立たない箇所に、傷や汚れ、使用感があります。□ショルダー根本にダメージがあります。□内面に一部使用感があります。＊いずれも目立ちにくい箇所ではありますが、写真にて十分にご確認お願いします('ᵕ')＊ファスナーは2箇所とも良好です♡★特徴↓↓↓◎刺繍が施されたレザーのバッグで、大変珍しいお品物です。◎ヴィンテージアイテムや、和の雰囲気を持ち合わせた、他と差がつく個性的なデザインが魅力的です。◎なかなか市場に出回らないようで、ネットでも完売しているサイトが多い人気のトートバッグです。本商品が気に入った方はこちらも要チェック♪↓↓↓#トートバッグ販売中rico#黒色バッグ販売中rico#COACH販売中rico↑↑↑お好きな商品が見つかるかも…♡＊1度人の手に渡ったUSED品です。ご購入の際は状態確認を存分に行って下さい…！＊発送方法は変更することがございます。ご希望のある方は事前にお知らせ下さい！F35865／完売品／鳥／鷲／鷹／花／牡丹／髑髏／スカル／星No.264-38505244bz⋆┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⋆カラー...ブラック柄・デザイン...花柄/ボタニカル柄特徴...A4サイズ収納可(大容量)
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