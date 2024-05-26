FENDI マフラー ストール

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ご覧頂きありがとうございます♩¨̮⑅*♡FENDIのマフラー数年前にネットで購入しました。数回使用しましたが汚れはありません。2箇所程、穴みたいに生地が薄くなったりしてる箇所がありますが使用する分にはそんなに目立たないと思います。長さ約150cmカラーグレー神経質な方は御遠慮下さい。大幅な値下げ交渉御遠慮下さい。他サイトにも出品している為購入前にコメント下さい。#FENDI#フェンディー#マフラー#ストール