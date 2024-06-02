ルイヴィトン ダミエ コンパクトジップ 2つ折り財布■08sw0315266

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ご覧頂きましてありがとうございます。＜コンディション補足＞外側：中古ですので新品と比較してすれ、小傷、色むら、若干の型崩れ、使用に問題ないレベルの糸ほつれ、金具にくすみ等ございますが写真の通りコンディション良好です。内側：中古ですので新品と比較してすれ、カードポケット付近スレ、小傷、色むら、薄汚れ、使用に問題ないレベルの糸ほつれ等ございますが写真の通りコンディション良好です。＜商品情報、型番カラー等＞★カラー：ダークブラウン★素材：ダミエ★縦：10cm★横：11cm★奥行き：3cm★ハンドル部分：★ショルダー長さ：★外ポケット数：★内ポケット数：＜付属品＞なし（本体のみ）商品状態：B(カードポケット部分スレがある為一部BC)購入場所：エコリング