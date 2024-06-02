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【希少】アンドレアマビアーニ　モネ　レザー　3way バッグ
商品番号 B32972824416
商品名

【希少】アンドレアマビアーニ　モネ　レザー　3way バッグ
ブランド名 アンドレアマビアーニ
特別価格 税込 2,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▶︎特徴ブランド名/andreamabianiアンドレアマビアーニアイテム名/monetモネ　カラー/緑　黒ハンド　ショルダー　斜めがけレディース　メンズ　ユニセックスイタリア▶︎状態　革特有の使用感はございますが、使用に差し支えるような目立った箇所に傷汚れはなく、今後も末長くお使い頂けます。▶︎サイズ高さ　約26cm横　約37cmマチ約12cmショルダー紐　約124cm調整可能▶︎購入元大手ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品▶︎備考写真の撮影環境はお使いの端末によって、現物の色味が異なる場合がございます。傷や汚れのないよう丁寧に梱包させて頂きます。
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