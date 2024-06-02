HERMES エルメス　カレ90 CARPEDIEM スカーフシルク大判

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＊商品説明＊【ブランド】HERMESエルメススカーフ【カラー】ブルー系【素材】シルク【サイズ】縦 約87センチ横 約87センチ採寸方法によって誤差ございます。職人による手作業で縁かがりを施しているため、サイズには個体差がございます。【付属品】無し【コンディション】新品ではありませんが、生地に光沢、コシがあり良いコンディションです。収納の折りシワがあります。画像をご確認の上、ご検討お願い致します。色味などは撮影環境、表示環境によって現物との差異が出ますので、ご理解の程よろしくお願い致します。【購入先】国内直営店で購入。販売店にて真贋調査済みの商品です。カラー···ブルー