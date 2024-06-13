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FENDIフェンディ　マフラー
商品番号 Q56556972044
商品名

FENDIフェンディ　マフラー
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今から10年以上前に、オーストリアの免税店で購入したイタリア製のフェンディのマフラーです。￼素材···ウール100%全長　￼約168cm横約19.5cmあくまでも中古品となりますので、神経質な方はご遠慮下さい。
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