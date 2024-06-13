FENDIフェンディ　マフラー

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商品詳細
今から10年以上前に、オーストリアの免税店で購入したイタリア製のフェンディのマフラーです。￼素材···ウール100%全長 ￼約168cm横約19.5cmあくまでも中古品となりますので、神経質な方はご遠慮下さい。
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