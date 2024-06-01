BEAUTY\u0026YOUTH UNITED ARROWS　シャツ

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身幅58.5着丈80.5。2回着ました(*^^*)目立った汚れなくまだまだきれいに着ていただけると思います。繊細な印象のコットンオーガンジー生地でお作りしたバンドカラーシャツ。シアーな素材感が上品で女性らしい雰囲気を漂わせます。ロング丈にゆったりとしたシルエットがリラックスムードを演出。これからの季節に合わせて袖を捲りやすいように、シングルカフスに仕上げています。インナーに柄物やプリントアイテムを合わせたレイヤードスタイルを是非お楽しみください。used神経質な方はご遠慮ください。素人検品とご理解いただきご検討お願いいたします。