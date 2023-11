【Nothing And Othersバングル　腕輪　ナッシングアンドアザーズ

※必ず購入前にコメント宜しくお願い致します!NothingAndOthers2023SummercollectionIIドットが連なりデザインされたバングル。手で左右に開く事が出来るので、着脱もしやすく、デイリーにもお使いいただきやすいアイテムです。お手持ちのチェーンブレスレットなどと重ねてもお使いいただけます。・“NothingAndOthers”ブランドロゴ入り RecycledCotton(リサイクルコットン)巾着付き。■ シルバー925プレーティング銀製品同様、時間が経つにつれて黒ずんできますが、その場合はクロスなどで優しくお拭き取りください。プレーティングですので、付けたまま入浴や、水仕事などはおやめください。■ 一般的に金属アレルギーを起こしやすいと言われている物質(ニッケル、クロム、マンガン、コバルト)を殆ど含んでおりません。在庫、他への出店の為必ず購入前にコメント宜しくお願い致します。在庫ない場合キャンセルになってしまいますのでご理解の程宜しくお願い致します。プレゼントやご自身へのプレゼントにすごくオススメなアクセサリー♡



