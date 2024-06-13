極美品　トリーバーチ トートバッグ ショルダーバッグ 本革　黒 2way A4

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【商品紹介】○ブランドトリーバーチ（TORYBURCH）○素材牛革(本革)○カラーブラック○実寸横30.5cm縦25cmマチ16cm素人採寸になりますのでご質問等ございましたら、コメントよろしくお願い致します。○型番HFA03103-14○状態AS新品未使用品A美品、新品に近い使用感の少ない状態B多少の使用感はありますが全体的に綺麗な状態C使用感はあるが普段使用して頂くのに問題無い程度D状態が悪く使用感が強いお品Eジャンク品訳あり品○配送ご購入、お支払い確認後簡易包装にて1日~2日で配送致します。レディースショルダーバッグレディーストートバッグ鞄かばん斜めがけカラー···ブラック種類···ハンドバッグ特徴···A4サイズ収納可素材···牛革(本革)