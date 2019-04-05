バーバリーワンピース　美品

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商品詳細
バーバリーブルーレーベルノースリーブワンピースです。ノバチェックが目を引くとても素敵なワンピースです2.3回のみ着用目立つ汚れはありません裏地付き日本製 三陽商会のお品ですので生地もとてもしっかりとしていますサイズ…38（Mサイズ相当）肩幅…33cm身幅…41cmウエスト…68cm着丈…91cm素材…綿100%他と比較してかなりお安く出品していますこの機会に是非ご検討下さい袖丈...袖なし季節感...春,夏
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