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バーバリーワンピース　美品
商品番号 N57870430501
商品名

バーバリーワンピース　美品
ブランド名 バーバリーブラックレーベル
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーバリーブルーレーベルノースリーブワンピースです。ノバチェックが目を引くとても素敵なワンピースです2.3回のみ着用目立つ汚れはありません裏地付き日本製　三陽商会のお品ですので生地もとてもしっかりとしていますサイズ…38（Mサイズ相当）肩幅…33cm身幅…41cmウエスト…68cm着丈…91cm素材…綿100%他と比較してかなりお安く出品していますこの機会に是非ご検討下さい袖丈...袖なし季節感...春,夏
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