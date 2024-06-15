秋冬お出かけに最適❄️オーバーサイズPUレザーベスト＋シャツ！韓国風トップス♪

着丈...ミドル数多くの商品よりご覧頂き有難うございます♪♪韓国系のアパレル商品を多数出品しています✼是非出品ページをご覧下さい✼☆••┈┈••☆••┈┈••☆••┈┈••☆••┈┈••☆秋から冬にぴったりのオーバーサイズPUレザーベスト＋シャツ！お出かけに華やかさをプラスするトップスです。韓国のトレンドを取り入れたデザインで、個性的な柄も魅力的♪サイズ感も丈もちょうどよく、着こなしの幅が広がります。おしゃれな一枚で周りと差をつけませんか？☆••┈┈••☆••┈┈••☆••┈┈••☆••┈┈••☆カラー:ブラック(他にカーキもあります♪)サイズ:ワンサイズPUレザーベスト着丈:約48-73肩幅:約45バスト:約106シャツ着丈:約75肩幅:約47バスト:約116袖丈:約57※多少の誤差はご了承下さい※☆••┈┈••☆••┈┈••☆••┈┈••☆••┈┈••☆★★注意事項★★※仕事が不定期のため、1週間程度でまとめて発送しておりますので、ご了承ください。※検品していますが、海外製品の為、多少のほつれやキズ、汚れなどが付着してる場合があります。ご了承してくださる方のみのご購入をお願い致します。※ご入札前に商品写真と商品説明を十分にお読みください。※メルカリ便等の匿名発送は受け付けてておりません。※あきらかな不良品で使用・利用できないといった商品に関しましては返品・交換をお受けしております。☆••┈┈••☆••┈┈••☆••┈┈••☆••┈┈••☆韓国ファッションオルチャン韓国韓流ワンピースセクシーパーティーワンピース半袖ノースリーブロングひざ丈ミニレースキャバ嬢長袖ロングテーラードトレンチ綺麗目系清楚系可愛い系新作インポートセレクトショップドレス妹系レディースユニセックスオシャレ細見えお出かけ旅行お姉さん大人カジュアルエレガント上品ノーブランド可愛い服お洒落大人系ドレスriendagydamuruaemodasnidelazulcelfordrnanoelalagnamoonspiralgirl好きな方におすすめです！



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