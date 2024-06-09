CHACOLI × HYKE

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商品詳細
ブランド:CHACOLI×HYKEチャコリ×ハイクアイテム:CANVASMILITARYBAGカラー:BEIGE短時間使用しました。自宅保存です。保存袋あります。USARMYAMMUNITIONBAGM1からインスピレーションを受けたナチュラルな風合いのバケット型のショルダーバック。シンプルなソリッドカラーに控えめなロゴがポイント。収納力もあり、デイリーに活躍するアイテムです。＜HYKE（ハイク）＞デザイナー吉原秀明氏、大出由紀子氏。「HELITAGEANDEVOLUTION」をコンセプトに服飾の歴史や遺産を自らの感性を独自に進化させるコレクションは多くの方から支持を受けています。現在では、入手困難な商品です。素材···コットン(キャンバス/帆布)カラー···ホワイト
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