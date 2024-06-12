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スナイデル♡メローデザインワンピース
商品番号 K21114577150
商品名

スナイデル♡メローデザインワンピース
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スナイデルで購入しました！中にインナー付きです。横にファスナーが付いており着脱しやすく、後ろはレースアップになってます！サイズは1です。着る機会がないため出品します☺︎よろしくお願いします。
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