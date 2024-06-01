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【完売】Gramicci フリース ワンピース フリークスストア コラボ
商品番号 D65533697065
商品名

【完売】Gramicci フリース ワンピース フリークスストア コラボ
ブランド名 グラミチ
特別価格 税込 2,359 円
在庫状況 あり

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商品詳細

.フリークスストア×グラミチのフリースワンピースです。■匿名配送■即購入ok似たものを購入したため出品です。2度着用し、自宅で保管しておりました。背中に薄汚れと毛玉が多少ございまずが、着てみると目立たないくらいなのでまだまだ着用いただけます。柔らかい素材で気持ちの良い肌触りです。裏起毛で暖かく、左側の裾部分がジップがついているので動きやすいです。カラー：ブラウンサイズ：Fフリー　　　　総丈約121cm、肩幅約56cm、　　　　身幅約60cm、袖丈約49.5cm　　　　（平置き自己採寸）定価：11000円#スウェット#ボア#ロングワンピース#キャメル#ハイネック
http://narcologia.ru/goods/housekeeper300809.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture980141.html
http://narcologia.ru/goods/financier121860.html
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