【完売】Gramicci フリース ワンピース フリークスストア コラボ

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.フリークスストア×グラミチのフリースワンピースです。■匿名配送■即購入ok似たものを購入したため出品です。2度着用し、自宅で保管しておりました。背中に薄汚れと毛玉が多少ございまずが、着てみると目立たないくらいなのでまだまだ着用いただけます。柔らかい素材で気持ちの良い肌触りです。裏起毛で暖かく、左側の裾部分がジップがついているので動きやすいです。カラー：ブラウンサイズ：Fフリー 総丈約121cm、肩幅約56cm、 身幅約60cm、袖丈約49.5cm （平置き自己採寸）定価：11000円#スウェット#ボア#ロングワンピース#キャメル#ハイネック