未使用✨マックスマーラ クロコ型押し ポーチ ハンドバッグ レザー 赤 袋付き

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商品詳細
○アイテムMaxMaraマックスマーラハンドバッグトートバッグロゴ刻印型押しイタリア製伊製ポーチ付き革レザー赤レッド保存袋付き○サイズタテ25.5cmヨコ19cmマチ13cm持ち手39cmポーチタテ11cmヨコ18cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態特に目立った傷や汚れ等なく、まだまだご使用いただけるかと思います！○カラー赤レッド○素材革レザー○購入元大手ブランド買取店○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。C
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