箱付き◇Vivienne Westwood 新品 三つ折りがま口財布◇チェック柄 ...

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ご覧頂きありがとうございます！▼商品の詳細はこちらから▼【カラー】マルチカラー【型番】13VV114【素材】レザー【状態】新品・未使用【付属品】VivienneWestwood純正の箱(箱に傷がある場合もあります)カードｘ2【サイズ】縦8.5cm横11cmマチ3cm内側:カードポケット×6、IDカード×1、オープンポケット×2、お札ポケット×1外側:がま口式小銭入れ×1※素人採寸ですので若干のズレが生じる場合がございます。ベーシックな無地デザインにオーブロゴをワンポイントで効果的に配置したアイテムです。上質なレザーを厳選し、シンプルなデザインと丁寧な縫製で仕上げたワンランク上のラインが登場。コンパクトに見えて豊富なカードポケットを備えた一品です。シンプルながら仕様も考えられたミニマムな美しさをお届けします。【注意事項】◆VivienneWestwood海外正規店での購入品です。◆輸送時、保存袋やショップバッグに多少のシワ、凹みや汚れがつく場合が御座います。◆カバンには保管期間中や運搬作業時に起きた擦れ、小傷などがある場合が御座います。いずれも使用上問題は御座いません。◆新品未使用品ですが、自宅保管品となります。喫煙や日焼けなどはございません。