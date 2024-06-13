18金【2×20mm/定番フープピアス/片耳】Yゴールド K18刻印入 新品！

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地金K18のフープピアス、片耳の出品です。どんなコーディネートにも合わせやすく、シンプルですのでデイリーにお使いいただけます。キレイめからカジュアルまで幅広いシーンで活躍しますよ♪【太さ】 2mm【外径】 20mm【素材】 K18（18金）【生産地】 madeinjapan＊金相場がかなり高騰しておりますが、こちらはお求めやすい価格に据え置きしております。＊信頼できる国内仕入れですので安心してご購入ください。＊化粧箱＆ミニ紙袋のプレゼント包装ご希望の方は+300円で承ります。 ご購入前にコメント欄からご連絡ください。#neigeフープピアス一覧↑＊他サイズはこちらをタップしてご確認下さい。#neige全商品一覧↑＊全ての商品はこちらから。《発送について》・匿名配送・追跡、保証あり材質...ゴールドカラー...ゴールド形...リング・フープ7