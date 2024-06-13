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ヴィンテージワンピース
商品番号 P34269712044
商品名

ヴィンテージワンピース
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中目黒の古着屋さんで15000円程で購入しました！裏地もありしっかりとした素材です☺︎
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