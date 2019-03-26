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エルメス　バングル　エマイユ　香水瓶
商品番号 G37802169352
商品名

エルメス　バングル　エマイユ　香水瓶
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 9,680 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

数年前にプレゼントでもらった物ですが、数回使用したのみで保管していました。直径約6.5㎝幅約1㎝アクセサリー材質···ゴールドベースの色は茶色っぽい赤です。小さなキズはありますが、目立つキズや汚れはありません。専用の箱は捨ててしまったので、別の箱に入れています。他の付属品はありません。土日祝は発送ができないことがあります。
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