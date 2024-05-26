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サイズは38色は黒未使用・ホームクリーニング済パーティで着用しようと思い購入しましたが一度も着用しませんでした。生地的にこれからの時期に良いかと思います。特に汚れ等は見当たらないと思いますが素人保管の為、見落とし等がありましたらご容赦下さい。ご理解頂ける方のみご購入お願いします。宜しくお願いします。