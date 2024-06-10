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- 【未使用級】agnis b アニエスベー ステンカラーコート M キャメル
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商品詳細
※他のアパレル関連商品もこちらからごらんください。#KY#KYHOUSE#ky【ブランド】agnisbアニエスベー【色】キャメル【特徴】ステンカラーコート、ビジュー、比翼ボタン、裏地ギンガムチェック水玉総柄、ファー欠品【サイズ】M【実寸】肩幅：37.5cm 身幅：45cm 袖丈：59cm着丈：82cm 平置きでの素人採寸となります。多少の誤差はご容赦ください。【素材】写真にてご確認ください。【状態】ファーが欠品していますが、未使用に近い良品です。ぜひご活用ください。※商品管理番号‥A021432608※他のアパレル関連商品もこちらからごらんください。#KY#KYHOUSE#ky
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