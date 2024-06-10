極美品 FURLA ショルダーバッグ 2way メトロポリス 斜め掛け ブラック

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概要欄○アイテムFURLAフルラハンドバッグトートバッグショルダーバッグワンショルダー2WAYメトロポリスジュリア斜めがけ肩がけクロスボディレザーゴールド金具ロゴ金具ロゴ型押しロゴプレートファスナーヴィンテージビンテージ vintage○サイズタテ24cmヨコ31cmマチ13cmハンドル40cmショルダー紐110~116cm調整可能取り外し可能平置き実寸。着画はお断り致します。○購入元大手リサイクルショップオークションストア鑑定済み正規品になります○状態多少の使用感はございますが、目立った傷なく美品です！まだまだご使用可能です！あくまでも古着ですのでご理解頂いた上でご購入ご検討ください。○アイテムの詳細FURLAのショルダーバッグになります。大容量になっており、500mlのペットボトル、長財布もすっぽりと入ってしまいます。デザインも、ロゴプレート、レザー、色がブラックとFURLAらしいデザインとなっております！○カラーブラック○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入にプロフィールの確認をよろしくお願いします。