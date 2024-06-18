【未使用品!!!】 YA-MAN フォトプラス シャイニー M18

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※他のフリマにも出品しておりますので急に削除する場合がございます。 YA-MANフォトプラスシャイニー(M18)参考定価：58,300円(税込)段ボールでの発送です。自分磨きのために購入しましたが開封したのみで使っていないので泣く泣く出品です。----商品説明-----●シリーズ初、毎日使える「デイリーケア」とスペシャルケアの「ウィークリーケア」の2モード搭載●デイリーケア毎日使用するデイリーモードは1回3分。スキンケア浸透(角質層まで)+表情筋ケア●ウィークリーケアCLEAN~COOLを1クール化。4ステップで全13分を週2~3回でじっくり丁寧に使用してもらうために。●柔らかな丸みを持った独自ヘッド。●医療でも使用されるグレードのステンレス製電極を採用。 -----付属品-----充電台：1個充電用USBケーブル（USBTypeCTM）：1本コットンストッパー：1個（本体装着済）取扱説明書----製品情報-------型番：M18サイズ：本体(コットンストッパー付)約W47×D44×H176(mm)質量：本体(コットンストッパー付)約210g消費電力：約4.5W(充電時)使用電池：リチウムイオン蓄電池連続使用時間：約30分（DYHPモード最大出力時）充電時間：約3時間#YA-MAN#ヤーマン#フォトプラスシャイニー#フォトプラス#美顔器#自宅エステ#アンチエイジング#角質ケア#毛穴#フォトフェイシャル#指原莉乃#美肌#リフトアップ#アイケア#イオン導入#RF