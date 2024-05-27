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ダイハツタントl375sダウンサス 純正フロントショック付き
商品番号 E52292000892
商品名

ダイハツタントl375sダウンサス 純正フロントショック付き
ブランド名 アールエスアール
特別価格 税込 10,922 円
在庫状況 あり

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商品詳細

用品の種類...スプリングダイハツ/ジープ/スバル人気モデル...タントサスペンションタイプ...固定式対応車種メーカー...ダイハツRSRダウンサス.L375Sダイハツタントにて使用していました。フロントサスは純正ショック組み込み済みです。エスペリアダウンサスバンプラバー付き。バンプラバーの使用期間は１ヶ月程度なので大きな痛みはありません。純正ショックに組み込み済みなので取り付けやすいと思います。取り付けた状態で35mm程度のダウン量です。純正ショックの抜けはありませんでした。取り外すまで、問題なく使用していました。あとは添付画像をご覧になりご判断下さい。⚠️中古品の為、ご理解の上ご購入ください。適合に関しては当方で責任は持てませんのでメーカーサイトにてご自身でご確認ください。
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