ダイハツタントl375sダウンサス 純正フロントショック付き

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用品の種類...スプリングダイハツ/ジープ/スバル人気モデル...タントサスペンションタイプ...固定式対応車種メーカー...ダイハツRSRダウンサス.L375Sダイハツタントにて使用していました。フロントサスは純正ショック組み込み済みです。エスペリアダウンサスバンプラバー付き。バンプラバーの使用期間は１ヶ月程度なので大きな痛みはありません。純正ショックに組み込み済みなので取り付けやすいと思います。取り付けた状態で35mm程度のダウン量です。純正ショックの抜けはありませんでした。取り外すまで、問題なく使用していました。あとは添付画像をご覧になりご判断下さい。⚠️中古品の為、ご理解の上ご購入ください。適合に関しては当方で責任は持てませんのでメーカーサイトにてご自身でご確認ください。