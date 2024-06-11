柿本改 GT box 砲弾マフラー

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柿本改 GTbox06\u0026sホンダLIFE JB5JB7ホンダゼスト JE1チタンルックオールステンレスマフラーだと！思います、、、、外して暫くたちますので記憶が曖昧です。なので画像にての判断になりますがご自身で確認下さい。底面擦り傷有りますが亀裂や穴はありません。送料負担660円にて送料込みで発送致します。(ヤマト運輸)到着時間の指定がある場合購入後コメントお願いします。用品の種類...マフラー対応車種メーカー...ホンダ