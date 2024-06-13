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【新品】調整式スタビライザーリンク　オデッセイ/RC1　D-MAX
商品番号 F96745894882
商品名

【新品】調整式スタビライザーリンク　オデッセイ/RC1　D-MAX
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 2,622 円
在庫状況 あり

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商品詳細

R5年8月に新品で購入し仮合わせした程度で取り付け使用走行はしていません。状態の方は不具合なしです。値下げはしませんので宜しくお願いいたします。調整幅　　　　　　　：335mm〜405mm　純正サイズ　350mm調整方法　　　　　　：ターンバックル調整ロッド長　　　　　　：280mmロッド径（最大部）　：17Фロッド部材質　　　　：アルミ　A6063　　　　　　　　　　　　※防錆アルマイト加工エンドネジ径　　　　：M12車種名　　　　　　　：オデッセイ適合型式　　　　　　：RC1（2WD）　　　　　　　　　　　※フロント　スタビライザーリンク
http://narcologia.ru/goods/recuperation925721.html
http://narcologia.ru/goods/approximate186420.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture294641.html

【新品】調整式スタビライザーリンク　オデッセイ/RC1　D-MAX
D-MAX / 調整式スタビライザーリンク（HONDA オデッセイ/RC1）

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売りショッピング 【新品】調整式スタビライザーリンク オデッセイ/RC1 ...

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