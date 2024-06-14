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ハーレー フットボード　エクステンション拡張
商品番号 O26101944649
商品名

ハーレー フットボード　エクステンション拡張
ブランド名 ハーレー
特別価格 税込 12,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハーレー用フットボードエクステンションパーカライズタイプとなります。新品未使用ですが、封をきってますので未使用に近いとさせて頂いてます。純正部品ではなくリプロ品となります。パーカー処理の為良い雰囲気で、使用によりヤレ感も出やすいと思います。取り付けモデルEL1936-1940FL1941-1964UL1936-1948WL1929-1952J1914-1921ハーフボードにも取り付け可能。バデイーシートのリアステップやフットボード拡張用になります。1940年から1964年までの半月型のランニングボードに適合。輸送や材質による小キズ等や、一応個人保管となりますので、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。種類···その他
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