ハーレー フットボード　エクステンション拡張

ハーレー用フットボードエクステンションパーカライズタイプとなります。新品未使用ですが、封をきってますので未使用に近いとさせて頂いてます。純正部品ではなくリプロ品となります。パーカー処理の為良い雰囲気で、使用によりヤレ感も出やすいと思います。取り付けモデルEL1936-1940FL1941-1964UL1936-1948WL1929-1952J1914-1921ハーフボードにも取り付け可能。バデイーシートのリアステップやフットボード拡張用になります。1940年から1964年までの半月型のランニングボードに適合。輸送や材質による小キズ等や、一応個人保管となりますので、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。種類···その他



HARLEY/ハーレー ダビッドソン ステップ エクステンション 専用設計 前後/上下 9cm 調整可能 ミッドコントロール フットペグ オス マウント/ドライバー/パッセンジャー/ハイウェイペグ ブラケット ツーリング 左右セット カスタム品 (シルバーメッキ)



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