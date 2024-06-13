ZRX1200 チタン製フロントアクスルシャフト　ZZR1100D、1200

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64チタン製のフロントアクスルシャフトになります。開封したのみで未使用です。間違えて2本購入してしまいましたので1本出品致します。適合車種ZRX1100ZRX1200RZRX1200SZZR1100DZZR1200購入金額は1本38000円の送料でした。出品はアクスルシャフト1本になりますのでお間違えのないようにお願い致します。BITOR\u0026DのホームページではZRX1100、1200R、1200S、ZZR1100D、ZZR1200は同じ品番でした。