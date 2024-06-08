ドゥカティ パニガーレ バックステップ BabyFace 正/逆シフト

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商品詳細
DUCATIPanigale1199パニガーレBabyFaceパフォーマンスステップドゥカティ正/逆シフトガリ傷なく綺麗な状態となっています。油圧スイッチ、おまけのワンオフサイレンサーステー（アルミ）が付いています。1199Panigaleから外しました。キャップが片方ないですが、装着したら並べて見る機会はないと思いますので気にならないと思います。気になる方はパーツ取りして嵌めていただくか、もう片方も外してください。ご参考）https://www.babyface.co.jp/billet1199.htm1299/1199/899PANIGALEステップキットステップポジション125mmForward5mmUp正シフトパターン225mmForward15mmUp正シフトパターン325mmForward25mmUp正/逆シフトパターン425mmForward35mmUp正/逆シフトパターン
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