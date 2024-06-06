ラルフローレン ポロ スポーツ EDT 125ml

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商品詳細
ラルフローレンポロスポーツEDT125ml新品未使用箱付き。香調：マリンシトラスノートニューヨーカーのライフスタイルから生まれた香り。クールで透き通るようなフローラルノートがベースのウッディノートとハーモニーを奏でます。トップ：ユーカリ、ウォーターミント、オレンジフラワー、タイガーメロンミドル：フリージア、カリフォルニアポピー、ナツメグラスト：セダーウッド、ホワイトムスク購入前に必ずプロフィールの確認お願い致します。
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