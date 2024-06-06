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ラルフローレン ポロ スポーツ EDT 125ml
商品番号 L60010844537
商品名

ラルフローレン ポロ スポーツ EDT 125ml
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,975 円
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商品詳細

ラルフローレンポロスポーツEDT125ml新品未使用箱付き。香調：マリンシトラスノートニューヨーカーのライフスタイルから生まれた香り。クールで透き通るようなフローラルノートがベースのウッディノートとハーモニーを奏でます。トップ：ユーカリ、ウォーターミント、オレンジフラワー、タイガーメロンミドル：フリージア、カリフォルニアポピー、ナツメグラスト：セダーウッド、ホワイトムスク購入前に必ずプロフィールの確認お願い致します。
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