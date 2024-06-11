中国美術 三具足 玉石 香炉 天然石 獅子 龍 彫刻 唐物 古美術品 オブジェ

中国美術三具足三本足玉石香炉天然石獅子龍彫刻唐物古美術品骨董品インテリアオブジェ飾り置物昭和レトロレトロビンテージヴィンテージオールドクラシックVINTAGE種類···お香立て・スタンド・受け皿、茶香炉、ポプリ■サイズ■約高さ7.5cm口径5.5cm中古になりますので、傷、汚れ、使用感があります。梱包は簡易梱包になりますのでご了承ください☺︎配送方法や日時に指定がある場合はご購入前にコメントでご連絡くださいませ^^*中古品ですので状態をご理解頂ける方お願い致します☺︎他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#雑貨沢山あるよーfreedomRS100311-✩.*˚



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