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新品未開封 トムフォード ビターピーチ オードパルファム100 ml “
商品番号 F20822778440
商品名

新品未開封 トムフォード ビターピーチ オードパルファム100 ml “
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 2,400 円
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商品詳細

\"ご覧いただきありがとうございます☆新品未開封トムフォードビターピーチオードパルファム100ml商品状態購入時期：2023年6月状態:新品未開封内容量：100ml◇プライベートブレンドビターピーチは、熟しきって果汁がこぼれんばかりの果肉を思い起こさせる、挑発的なほどに甘い香りです。妖艶な魅力を振りまくビターピーチは、馥郁(ふくいく)と熟しきって挑発的なほどに甘い、果汁滴る果肉を思わせる香りで、あなたをきっとやみつきにするでしょう。ペッシュドヴィーニュとブラッドオレンジが、熟しきったビターピーチの洗練された甘さを放ちます。ダバナがうっとりするような香りをもたらし、ラブダナム、パチュリ、サンダルウッドの香りが深みを加えます。並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します。即購入可能です。宜しくお願いいたします！\"
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