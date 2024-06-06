ドテラエッセンシャルオイル社のローズオイルです。精油に通じた方はご存知かとおもいますが、この安全性の保証されたクオリティのローズオイルは本当に貴重です！ 箱の封緘も未開封です。ローズオイルはアメリカラベルのみです。一見お値段のはるオイルですが、一万円で販売されているドテラローズタッチは一本あたり一滴のローズオイルなので、精油を購入するほうが本当にお得なのです。2個購入したため、１つお譲りします。未開封につき個別の確認は出来ませんが、同時に購入したローズオイルは2025.01なので同じかと思います。現在個人輸入は通関がとても大変な状況なので、すぐに手に取る貴重な機会です。ローズオイルの奥深さや価値のわかる方へお譲りしたいと思います！



新品未開封【ドテラ エッセンシャルオイル】ローズ オイル5ml 箱入り ...



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ダマスクローズ精油 / 5ml



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