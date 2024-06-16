ご覧いただきありがとうございます。使用する機会がないので、お譲りいたします。LOCCITANEエルバガーデンコンプリートセット（未使用）定価10,175円⚪︎エルバガーデンシャワージェル250mL⚪︎エルバガーデンボディミルク250mL⚪︎エルバガーデンジェリーフレグランス10mL⚪︎エルバガーデンハンドクリーム30mL〈香調:フローラルブーケ〉HEAD：ルバープ、スパイスブレンドアコード、グレープフルーツHEART：ホーリーグラス、スパニッシュブルーム、ジャスミンBASE：イランイラン、ブロンドウッド、シルコライド〈KeyHerbScent〉・スパニッシュブルーム舞い踊る蝶のようにのびやかに咲く、柑橘類の花に似た甘さを持つ香り。・ジャスミン「花の女王」と呼ばれる華やかな香りが特徴。・イランイラン「花の中の花」という意味を持つ、甘いエキゾチックな香り。・ホーリーグラスかつて教会で瞑想に使われていたハーブ。 ほのかに甘い香り。★現段階でお値下げはできかねるので、ご了承下さい。どうぞよろしくお願いいたします。



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