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ガルバ　CMCケアエマルジョン　ヘアトリートメント　150ml
商品番号 M81732775432
商品名

ガルバ　CMCケアエマルジョン　ヘアトリートメント　150ml
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガルバCMCケアエマルジョン〈ヘアトリートメント〉150ml2本新品未使用即購入OKです！無茶な値引き、変な質問など、お答えしない場合がありますのでご了承下さい。あくまでもメルカリでの販売になりますので神経質な方は美容室でのご購入をお勧め致します。全てにおいてご理解頂ける方のみでの販売です。ご理解の程、宜しくお願い致します。
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