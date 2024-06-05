ARS10 ポケモンカード　ブラッキー　nagabaコラボカード　長場雄

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商品詳細
※ARSのケースに入った状態で発送いたします。商品内容ポケモンカードブラッキーYunagabaコラボ プロモカードARS10個体番号を公開しております。不安な方はARS公式ホームページにてカード情報をご確認ください。ARS鑑定とはPSA鑑定やBGS鑑定同様の日本のカード鑑定会社です。こちらの鑑定にてARS10を取得したカードです。自分でARS鑑定へ提出いたしました。ARS10の場合でも、白かけ等の細かいキズ等がある可能性もございます。商品の状態をご確認の上、ご購入いただきますようお願い致します。ケースの細かい傷などを気にされる方や、神経質な方はご購入をお控えください。#ARS鑑定#ARS10#ARS#PSA鑑定 #BGS鑑定#鑑定#鑑定品の検索にご利用くださいませ#ブラッキー #ブイズ#ポケモンカード #長場雄 #nagaba#ポケカ
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